In luna august 2023 productia industriala a crescut cu in Cluj 17,8% fata de aceeasi luna din anul 2022, arata datele statistice.Totodata, comparativ cu primele opt luni din anul 2022, in aceeasi perioada din acest an indicele productiei industriale afost de 100,5%, arata datele Directiei Judetene de Statistica.Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie, in luna august 2023 a fost cu 14,6% mai mare fata de luna august 2022. In primele opt luni din an indicele valoric al cifrei de ... citeste toata stirea