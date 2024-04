Producatorul italian de electrocasnice DeLonghi deschide productia in noua fabrica de la Satu mare in iunie, dupa investitii de 40 de milioane de euro."Aceasta fabrica va face din Satu Mare cel mai mare hub de productie de masini de cafea pentru De' Longhi in lume", spune primarul Gabor Kereskenyi. In Satu Mare, fabrica va avea 350 de angajati anul acesta, urmand sa creasca la 800 pana la finalul anului viitor.DeLonghi Romania functioneaza ca SRL in parcul industrial Tetarom III din comuna ... citește toată știrea