Daca iti parasti seful la Fisc ca face evaziune, ai putea primi un procent din prejudiciu. In incercarea de a aduna cat mai multi bani la buget, ministrul Finantelor are o oferta pentru cei care avertizeaza autoritatile in legatura cu faptele de evaziune.Nevoia disperata de a strange bani la buget il determina pe ministrul Marcel Bolos sa vina cu aceasta propunere, insa fara sa vorbeasca despre un procent care ar urma sa fie acordat denuntatorilor evazionistilor. In cazul in care sunt mai ... citeste toata stirea