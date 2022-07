Desi pretul barilului de petrol a scazut, nu se ieftinesc si carburantii. Cat costa benzina si motorina in Cluj-Napoca

Desi in ultimele saptamani pretul barilului de petrol a scazut la aproape 110 euro, aceasta scadere nu se reflecta si in preturile de la pompa. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 8.59 lei/l si 9.34 lei/l. Pentru multi, masina nu este un moft, ci o necesitate, care le permite sa-si desfasoare munca. Guvernul ridica din umeri, bugetul statului nu poate sa suporte toate scumpirile pentru toata lumea si in toate timpurile, spun guvernantii.Preturile ... citeste toata stirea