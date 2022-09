Destinatie in premiera absoluta de pe cel mai aglomerat aeroport din Romania dupa Otopeni, cel din Cluj-Napoca, biletele au fost scoase la vanzare azi, primul zbor e peste o luna

Destinatie in premiera absoluta de pe cel mai aglomerat aeroport din Romania dupa Otopeni, cel din Cluj-Napoca, azi reprezentantii acestuia anunta ca WizzAir, compania cu cele mai multe destinatii operate din Cluj, deschide destinatie noua, Leeds in Marea Britanie.Primul zbor e programat peste o luna, in 31 octombrie, pentru inceput cu doua frecvente pe saptamana, in zilele de luni si vineri, iar incepand din luna martie anul viitor zborurile ar urma sa fie operate cu trei frecvente ... citeste toata stirea