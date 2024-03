Detergentii, serviciile de apa, salubritate si posta, in topul scumpirilor, in februarie. Alimentele s-au scumpit cu aproape 5% fata de anul trecut

Pretul detergentilor, serviciilor de posta si a celor de apa, canal si salubritate a crescut ingrijorator in februarie 2024, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).Concret, in februarie 2024, pretul detergentilor a urcat cu 23,77%, comparativ cu februarie 2023, cel al serviciilor postale cu 26,64%, iar cel al serviciilor de apa, canal si salubritate cu 18,74%.Nici alimentele n-au scapat de scumpiri, pretul lor crescand, in ... citește toată știrea