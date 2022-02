Dezvoltatorii pregatesc noi parcuri de retail in tara, inclusiv la Cluj

Doua companii, polonezii de la Scallier, care detin parcurile de retail Funshop, si austriecii de la Square 7, partenerii de dezvoltare ai belgienilor de la Mitiska, vor livra sase parcuri de retail anul acesta in Romania, scrie Economedia. Acestea vor avea o suprafata totala de 85.500 mp, raspandite in toata tara, unul in judetul Cluj. De asemenea, alte trei parcuri de retail vor fi dezvoltate de Prime Kapital in Alba Iulia, cu o suprafata de peste 19.000 mp si Iulius, doua langa Iasi, cu o ... citeste toata stirea