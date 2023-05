OVES Enterprise, companie de dezvoltare de software din Cluj, anunta ca deschide cel de-al doilea birou din SUA, in Washington DC. Investitia estimata pentru deschidere este de 250.000 de euro si include cheltuieli cu documente si taxe locale, precum si chiria spatiului aferenta primului an.OVES Enterprise are prezenta in SUA de la finalul anului trecut, cand a inaugurat biroul din Silicon Valley, marcand, astfel, intrarea pe continentul american. Compania din Cluj-Napoca are birouri in ... citeste toata stirea