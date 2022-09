Diferente tot mai mari intre carburanti! Pretul benzinei si al motorinei in Cluj-Napoca, astazi, 5 septembrie 2022

Diferenta dintre pretul motorinei si cel al benzinei a atins luni un nou record, de 1,13 lei/l, in urma deciziei de ieftinire cu 10 bani/l, efectuata in weekend de OMV Petrom, a doua reducere considerabila de pret, dupa cea similara efectuata vineri, releva date analizate de Profit.ro.Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.18 lei/l si 8.94 lei/l. Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe bonul ... citeste toata stirea