Diferente tot mai mari intre combustibili! Pretul benzinei si al motorinei in Romania, astazi, 20 ianuarie 2023

Pretul benzinei si al motorinei in Romania, 20 ianuarie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.39 lei/l si 7.74 lei/l.Preturile carburantilor in Bucuresti, 20 ianuarie 2023PETROM: benzina standard - 6.39-6.45 lei/l, benzina premium - 6.85-6.91 lei/l, motorina standard - 7.60-7.63 lei/l, motorina premium - 7.96-7.99 lei/lROMPETROL: benzina standard - 6.49-6.59 lei/l, benzina premium - 7.13-7.23 lei/l, motorina standard - 7.62-7.70 lei/l, ... citeste toata stirea