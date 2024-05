Digitalizare IMM. Dorin Andreica: Digitalizarea este un proces complex, iar IMM-urile au nevoie de ajutor si atentie

Un raport al Registrului Comertului arata importanta IMM-urilor la nivel national, si, implicit, impactul digitalizarii acestora. In 2022, IMM-urile au fost responsabile pentru 64,2% din profitul total, raportat de mediul privat romanesc, si pentru 75,9% din totalul angajatilor tarii. Drept urmare, digitalizarea IMM-urilor are potentialul de a aduce o reala crestere economica in Romania, prin reducerea costurilor de operare, cresterea profitabilitatii si a eficientei operationale, accesul la ... citește toată știrea