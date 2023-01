Dilema anului 2023: credit imobiliar sau chirie cativa ani? Ce varianta e mai buna

Cresterea accelerata a preturilor in sectorul imobiliar ii face pe chiriasi sa se intrebe, daca n-ar fi o idee mai buna sa achite rata pentru propria casa. Economistii insa, atrag atentia: ne trebuie un salariu minim de 5.000 de lei pentru a lua credit prin Noua Casa.BNR spune ca o chirie este mai profitabila, in timp ce ministrul Adrian Caciu a spus ca rata pentru prima casa ar putea fi fixa. Guvernul a decis sa continuie programul "Noua casa", inceput in urma cu mai multi ani si care a fost ... citeste toata stirea