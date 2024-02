Dilemele clujenilor. Sa cumpere case de aproape jumatate de milion de euro sau sa plece in alte orase: "Suntem in varful bulei la Cluj? Se mai sparge?"

Alegerea intre a ramane in Cluj si a investi intr-o proprietate cu preturi exorbitante sau sa explorezi alte orase din apropiere cu costuri mai accesibile este cu siguranta un subiect de discutii de mare interes care este dezbatut tot mai des de tinerii din Cluj. Pe o retea de socializare un chirias relateaza ca prietenul sau urmeaza sa-si cumpere in Zorilor o casa de 425.000, in mare parte in credit, considerand ca aceasta este o investitie cu apreciere in timp. El insa inclina mai mult spre ... citește toată știrea