Din 2010 pana in 2022, pretul pe metru patrat al locuintelor s-a dublat in Cluj-Napoca

Intre 23% si 116% se incadreaza majorarile pe care le-a suferit pretul pe metru patrat util pentru locuintele noi in perioada 2010-2022, cel mai mic avans fiind raportat in Bucuresti, iar cel mai mare in Cluj-Napoca, dupa cum arata calculele facute de Ziarul Financiar pe baza datelor furnizate de Imobiliare.ro conform ofertelor listate pe site. Pentru a urmari evolutia acestui indicator, Ziarul Financiar a cuprins in analiza Bucurestiul si cele mai mari cinci orase din ... citeste toata stirea