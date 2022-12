Din cauza exploziei preturilor, vecinii maghiari trec granita pentru provizii mai ieftine. Cosul din Romania, mai rentabil chiar si cu 30%

In urma cu cativa ani romanii de la frontiera cu Ungaria treceau granita la vecini pentru cumparaturi, in ultimele luni insa, situatia s-a schimbat. Vin ungurii in supermarketurile din Oradea pentru provizii. Chiar daca strabat zeci sau sute de kilometri, cosul de cumparaturi tot este mai rentabil in Romania. Chiar si cu 30%. In plus, in prag de sarbatori, in unele magazine din Ungaria, rafturile cu zahar sau ulei raman adesea goale."Carnea de porc, de exemplu, la noi este de 2.400 de forinti, ... citeste toata stirea