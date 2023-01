Din cauza pandemiei si crizei energetice, romanii tin banii la saltea. Ce investitii se fac in anul 2023

Comportamentul financiar al europenilor se anunta unul prudent. Pandemia si criza energetica din 2022 isi fac efectul. In 2023, cetatenii europeni par mai degraba preocupati sa isi protejeze bunurile si proprietatile imobiliare, sanatatea sau chiar viata decat sa investeasca in noi instrumente financiare sau sa faca imprumuturi si credite.Doar 3% dintre europeni mai sunt interesati de creditul ipotecar. In Romania, media este si mai scazuta, in conditiile in care romanii sunt fruntasii Europei ... citeste toata stirea