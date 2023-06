Spre deosebire de luna anterioara, preturile locuintelor din Romania s-au mentinut pe o traiectorie general ascendenta in luna mai, arata cea mai recenta analiza a platformei Imobiliare.ro. In Cluj-Napoca preturile apartamentelor au inregistrat o crestere cu +1% luna trecuta, ajungand la o medie de 2.446 de euro pe metru patrat util"Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata, la nivel national, de vanzatorii de apartamente (noi si vechi) a ramas stabila in luna mai la nivelul de ... citeste toata stirea