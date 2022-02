Director al Asociatiei de Ecoturism: "Exista turisti care isi pun problema in ce masura mai este sigur in momentul de fata sa vii in Romania"

Turismul din Romania va fi afectat, in contextul actualului conflict lansat de Rusia. Situatia din Ucraina este un risc major si exista deja turisti care isi pun problema in ce masura mai este sigur in momentul de fata sa vii in Romania, a afirmat vineri Bogdan Papuc, director executiv Asociatia de Ecoturism din Romania, citat de Agerpres si Economedia."In momentul de fata, in ceea ce priveste situatia din Ucraina, este un risc major pentru noi pentru ca, din punct de vedere al unui turist ... citeste toata stirea