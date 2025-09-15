Editeaza

Directorul Aeroportului Cluj-Napoca David Ciceo, inlocuit dintr-o functie importanta. Cine i-a luat locul incepand de azi in functia de presedinte

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 16:48
11 citiri
Asociatia Aeroporturilor din Romania (AAR), care reuneste
cele 17 aeroporturi din tara, a numit un
nou presedinte si un
Consiliu Director reinnoit.

Directorul Aeroportului Cluj, inlocuit la conducerea AAR: Bogdan Mindrescu preia functia de presedinte. AAR are un nou presedinte si Consiliu Director

Bogdan Mindrescu, directorul general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), a fost ales presedinte al AAR, , potrivit informatiilor BoardingPass.ro
inlocuindu-l pe Directorul ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Accident grav in Cluj, pe strada Oasului. Un sofer a intrat cu TIR-ul intr-un bloc, dupa ce a pierdut controlul volanului: "Asa ceva n-am mai vazut"
Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe strada Oasului din ...
Ati vazut-o? Disparitie misterioasa in Floresti! Femeie de 47 de ani plecata de acasa, cautata de politisti
La data de 9 septembrie a.c, in jurul orei 23.30, Sectia 6 Politie Rurala Floresti a fost sesizata ...
Accident in Cluj: O masina s-a rasturnat, iar un tanar de aproximativ 20 de ani a fost dus la spital pentru ingrijiri
O interventie rapida a pompierilor si echipajelor medicale a avut loc astazi dupa-amiaza, dupa ce un ...
ActualitateBusinessSportLife Show