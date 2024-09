Directorul fabricii de medicamente Stada din Turda: estimam o productie anuala de 160 de milioane de unitati de produse farmaceutice in fabrica din Turda, din care 20% va ramane in Romania, iar 80% va merge catre pietele externe

Fabrica de medicamente de la Turda, judetul Cluj, proiectul greenfield al germanilor de la Stada inceput in urma cu doi ani, va avea o productie anuala de 160 de milioane de unitati de produse farmaceutice, din care 20% va ramane in Romania, iar 80% va merge catre pietele externe, a spus Mihai Fugarevici, director general al Stada Romania, prezent la ZF Health&Pharma Summit '24 si citat de Ziarul Financiar."Vrem sa aducem capacitati suplimentare in fabrica din Turda, nu sa umplem capacitatile ... citește toată știrea