Preturile chiriilor au inregistrat cresteri semnificative in marile orase in ultimii ani, insa nimeni nu bate Clujul la nesimtirea cu care se stabilesc preturile pe piata de asa zisii "experti imobiliari". De la tentativele de a da spre inchiriere apartamente cu doua camere la preturi de Paris, spus altfel la 1000 - 1500 de euro, s-a ajuns la garsoniere de 25 mp inchiriate cu 400 de euro. Pentru cei care nu cunosc, la aceasta suma sunt inchiriate in Cluj locuintele de 40-50 mp.