DNA face angajari! Apare un post liber si la Serviciul teritorial Cluj. Conditia principala de inscriere

Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, vineri, ca lanseaza concurs pentru ocuparea unui numar de 41 de posturi de procuror cu functii de executie. Conditia principala de inscriere o reprezinta o vechime de cel putin 10 ani in functia de procuror sau judecator (se ia in considerare perioada in care procurorul a avut calitatea de auditor de justitie), potrivit unui comunicat al DNA.Concurs pentru ocuparea a 41 de posturi de procurorLa Structura centrala a Directiei - 18 posturi din care: ... citeste toata stirea