Doar 1 din 6 locuri de cazare din Cluj au fost ocupate in ianuarie, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut in conditiile in care numarul turistilor a ajuns aproape la niveluri record.Astfel, conform datelor Directiei Judetene de Statistica, indicele de utilizare neta a locurilor de cazare - adica proportia locurilor de cazare ocupate din totalul celor disponibile - in luna ianuarie 2024 fost de 16,5%, in scadere cu 3,1 puncte procentuale fata de luna ianuarie 2023. In aceasta ... citește toată știrea