Doar 1 loc de cazare din 5 ocupat in decembrie in Cluj, al doilea cel mai mic procent din 2024

Doar un loc de cazare din cinci a fost ocupat, in decembrie, in Cluj, arata datele statistice publicate ieri.Mai exact, indicele de utilizare neta a locurilor de cazare - procentul de locuri de cazare ocupate efectiv - a fost in decembrie de 18,6% per totalstructuri de cazare turistica, in scadere cu 1,9 puncte procentuale fata de luna decembrie 2023. Altfel spus, doar 1 din 5 locuri de cazare a fost ocupat. Este unul dintre cele mai reduse procente ale ultimului an, doar in ianuarie 2024 ... citește toată știrea