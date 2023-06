Doar 40% dintre angajati mai merg zilnic la birou, iar 3 din 5 romani au luat in calcul sa-si schimbe jobul pentru a beneficia de flexibilitate in modul de lucru. Datele au fost publicate in cel mai recent studiu al unei platforme de recrutare.Modul de lucru hibrid este una dintre solutiile care contribuie la mentinerea ratei de ocupare a spatiilor de birouri, in timp ce raspunde nevoii angajatilor de a reduce timpul dedicat navetei, dar si aceleia de a se intalni cu colegii, arata un studiu ... citeste toata stirea