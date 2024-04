Doar putin peste o suta de autorizatii de constructie eliberate in februarie in Cluj, arata datele statistice publicate azi - cel mai mic numar din ultimii ani.Astfel, in februarie in judetul Cluj s-au eliberat 106 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 58 mai putine comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent si cu 41 autorizatii mai multe fata de luna anterioara. Este cel mai ... citește toată știrea