Doi din zece romani continua sa lucreze de acasa. Munca remote are avantaje, insa vine si cu mici motive de stres

Doi din zece romani continua sa lucreze de acasa. Munca de acasa are avantaje, dar ii face pe angajati sceptici si anxiosi cu privire la sansele de a mai promova in cariera.Potrivit unui sondaj la care au participat peste 52.000 de angajati din 44 de tari, inclusiv Romania, oamenii care lucreaza de la distanta sunt mai ingrijorati in ceea ce priveste lipsa oportunitatilor de avansare. Iar odata cu pandemia - si in tara noastra - procentul celor care muncesc remote a crescut la aproape doi din ... citeste toata stirea