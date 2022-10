Dolarul american a scazut miercuri sub nivelul de 5 lei, cursul de schimb fiind calculat de BNR la 4,9805 lei. Moneda nationala s-a apreciat si in raport cu celelalte valute principale.Astfel, euro a scazut cu 0,52 de bani, la nivelul de 4,9419 lei pe unitate. Francul elvetian a coborat si el in raport cu leul, cursul BNR fiind ... citeste toata stirea