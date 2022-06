Domeniile cu cele mai mari salarii medii nete in tara. Cu cat sunt platiti angajatii din Cluj?

IT-ul, Auditul si Consultanta si Constructiile sunt domeniile cu cele mai mari salarii medii nete lunare, arata datele eJobs, prezentata de Economedia. Cluj-Napoca, Timisoara, Oradea, Iasi ofera salariile cele mai mari, dupa capitala.AngajatEii din domeniul ingineriei sunt printre cei mai caE utatEi de pe piatEa muncii, avand in vedere deficitul de talente major din acest sector. "O mare parte dintre acesEtia, in special inginerii, vizeazaE joburi in afaraE , unde pot casEtiga dublu sau chiar ... citeste toata stirea