Domeniile cu cele mai multe angajari la Cluj. Top locuri de munca cu cele mai mari salarii

Clujul are un nivel salarial foarte apropiat de Bucuresti, mai ales in industrii cheie, cum este IT-ul, mentioneaza Ana Visian, manager de marketing la BestJobs. Unul dintre cel mai bine platite locuri de munca este cel de FullStack TypeScript Developer, cu o medie de 4.000 de euro, pe luna. Un Senior Java Developer poate accesa un salariu mediu de 2.500 euro pe luna, iar un Manager vanzari cu experienta ajunge si la 2.000 de euro/luna, in timp ce un tehnician utilaje agricole are un salariu ... citeste toata stirea