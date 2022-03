Dr. Daniel Metz, profesor UBB Cluj: Viitorul Romaniei nu este agricultura / Fara salarii, nu le poti cere tinerilor sa fie patrioti!

Dr. Daniel Metz, lector universitar la FSEGA (UBB Cluj), crede ca viitorul Romaniei nu este agricultura, ci IT -ul, industria Informatica.Daniel Metz: 270.000 de romani traiesc din IT. Industria aduce 13 miliarde de euro in PIB"Industria de software si servicii IT din Romania da de mancare unui numar de 270.000 de oameni, dintre care 135.000 direct, pentru ca lucreaza in IT, si 73.000 indirect, adica furnizorii de spatii, servicii, catering, training, care ajuta prima categorie sa performeze. ... citeste toata stirea