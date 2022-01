Dragos Damian, CEO Terapia Cluj: Productia industriala interna este sabotata in favoarea importurilor

Dragos Damian, CEO Terapia Cluj, spune ca tarifele din energie in Romania sunt de 5, 6, 10 ori mai mare decat in tarile din jurul nostru."Producatorii industriali, pentru ca vorbim de productia de bunuri, se vor afla in inferioritate fata de omologii lor din Uniunea Europeana, pentru ca vor trebui sa plateasca curentul si gazul foarte scump. Si am sa va dau un exemplu si cateva explicatii. In aprilie, cand am inceput negocierile cu furnizorul de electricitate aveam electricitatea activa, deci ... citeste toata stirea