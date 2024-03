Drum Expres Tureni-Autostrada Transilvania : bistritenii de la Dimex 2000 tureaza motoarele pentru finalizarea legaturii DN 1-A 3 la sfarsitul anului

Drumul Expres Tureni-Autostrada Transilvania a ajuns la aprox. 15 % executie si ar putea fi terminat in decembrie 2024, conform promisiunilor constructorului. Lucrarile au inceput in toamna anului trecut, iar progresul Dimex 2000 (lider de proiect) este foarte bun cu o mobilizare de peste 200 de drumari si 170 de utilaje luna trecuta, conform raportarii CNAIR. In traseu, Drumul Expres are o lungime de 5 kilometri, dar cu alti 10 kilometri reprezentand bretele nodurilor rutiere de la DN 1 si A3. ... citește toată știrea