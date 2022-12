Dupa ce a bagat in faliment ultima fabrica detinuta de Stat din Cluj, cu angajatii neplatiti cu lunile, directorul Clujana ar urma sa fie ales administrator special al firmei, cu salariu brut de mii de euro.Actionarul majoritar al fabricii de incaltaminte Clujana, Consiliul Judetean Cluj, are sedinta azi la ora 13, pe ordinea de zi se afla aprobarea in favoarea administratorului special - adica directorul Calin Oancea - a unei remuneratii lunare fixe in cuantum de 11.111 lei brut, adica peste ... citeste toata stirea