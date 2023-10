Un clujean si-a amenajat garajul si l-a scos la vanzare. Cere pe el 45.000 de euro."Fiind in cautarea unei garsoniere in Manastur, am sunat si asa am aflat ca garsoniera este intr-un garaj.Cat de ipocriti pot fi oamenii? 45000 de euro pentru un garaj.Nu am intrat in detalii despre veridicitatea actelor pentru garaj, dar totusi... Ca la noi la nimeni", ne-a semnalat un clujean."Aceasta proprietate reprezinta o oportunitate excelenta pentru cei care cauta un loc de locuit accesibil si bine ... citeste toata stirea