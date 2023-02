E oficial! Romanii vor avea inca doua zile libere legale. Despre ce sarbatori este vorba

Romanii vor avea inca doua zile libere, dupa ce legea a fost adoptata de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.Boboteaza si Sf. Ioan au fost declarate sarbatori legale in care nu se lucreaza, potrivit unei legi adoptate miercuri."Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003, urmarindu-se instituirea, ca zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, a zilelor de 6 ianuarie - Botezul Domnului - ... citeste toata stirea