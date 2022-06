Economedia: Cum iti poti salva economiile de inflatie. Economistii nu recomanda cumpararea de imobiliare in aceasta perioada

Inflatia mare din Romania, care a urcat la 14,5% in luna mai, erodeaza rapid economiile stranse de populatie de-a lungul anilor sau in timpul pandemiei. In conditiile in care economiile se depreciaza vazand cu ochii, ar trebui sa existe un plan B pentru investitii mai ales in aceasta perioada. Economedia a discutat cu doi specialisti in educatie financiara despre variantele de investitii pentru cei care au acumulat economii si nu doresc sa le tina la saltea."Institutul National de Statistica ... citeste toata stirea