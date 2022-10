Un numar de 11 companii, printre care gigantul Monsson, OMV Petrom, combinatul chimic Chimcomplex si o companie controlata de furnizorul de gaze Nova Power & Gas Cluj, au primit acceptul, in prima etapa, sa dezvolte capacitati pentru productia de hidrogen verde, in cadrul unui apel finantat din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), conform informatiilor Economedia.Reamintim ca in iunie ministerul Energiei a lansat o schema de ajutor de stat finantata cu aproape 150 milioane de ... citeste toata stirea