Economia clujeana, carata in spate de mediul privat

Conform unor date adunate intr-o analiza asupra eficientei administratilor publice din Romania, judetul Cluj este in topul numarului de persoane angajate la stat, transmite Ziarul Financiar. Mai exact, suntem pe locul patru, cu 6.121 de angajati in administratiile publice, cu mentiunea ca Bucuresti, care conduce lista, are o populatie de aproape de trei ori mai mare decat Clujul.Chiar daca acest studiu - care masoara ponderea dintre numarul de angajati din administratia publica, raportat la ... citește toată știrea