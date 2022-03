Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 5,9%. La cresterea PIB au contribuit majoritatea ramurilor economiei/ Constructiile au avut contributie negativa

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2021 a crescut cu 5,9% fata de anul 2020, arata datele Institutului National de Statistica. Ritmul a incetinit pe final de an: PIB in trimestrul IV 2021 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,1% comparativ cu trimestrul III 2021. La cresterea PIB, in anul 2021 fata de anul 2020, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contributii pozitive mai importante avand Comertul, repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare si chiar ... citeste toata stirea