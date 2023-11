Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul Intern Brut a inregistrat in trimestrul III o crestere cu 0,2 % pe seria bruta si cu 2,1% pe seria ajustata sezonier, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica. In primele noua luni ale anului, PIB-ul a crescut cu 1,1% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, pe seria bruta si cu 1,9% pe seria ajustata sezonier. In trimestrul III, PIB-ul a fost, in termeni reali, mai mare cu doar 0,4% comparativ cu T2.INS ... citeste toata stirea