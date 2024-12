Economia Romaniei a scazut cu 0,1% in trimestrul III fata de precedentele trei luni, arata noile date ale INS, revizuite in jos

Produsul Intern Brut al Romaniei in trimestrul III a fost cu 0,1% mai mic, in termeni reali, fata de precedentele trei luni, arata informatiile provizorii publicate azi de INS. Datele s-au inrautatit fata de cele semnal din noiembrie, cand INS arata ca in trimestrul III PIB-ul nu s-a modificat, in termeni reali, comparativ cu trimestrul II. Economistii si institutiile si-au revizuit deja in scadere estimarile cu privire la evolutia economiei in acest an. Agricultura si industria au avut ... citește toată știrea