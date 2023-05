Economia Romaniei a crescut in primul trimestru din 2023 cu 2,3%, serie bruta, fata de aceeasi perioada din 2022, in timp ce fata de ultimul trimestru de anul trecut cresterea a fost de doar 0,1% potrivit datelor INS, publicate marti.INSSE a recalculat seriile de date anterioare majorand cu 0,3% cresterea din T1 (trimestrul 1) 2022, dar a revizuit in scadere cu 0,5% pe cea din T2 2022 si cu 0,2% pe cea din T3 2022."Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimarii Produsului ... citeste toata stirea