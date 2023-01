Economist: Principala consecinta a scaderii populatiei active se va putea vedea la sistemul de pensii in viitor. Populatia care urmeaza sa se pensioneze va primi o pensie mai mica, de subzistenta

Populatia activa a Romaniei a scazut cu un milion de persoane, in ultimii 10 ani, potrivit datelor datele din Recensamant 2022 publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Economistul Adrian Codirlasu, vicepresedinte CFA Romania, spune ca principala consecinta a scaderii populatiei active se va putea vedea la sistemul de pensii in viitor, ceea ce ar putea insemna ca populatia care urmeaza in cativa ani sa se pensioneze va primi o pensie mai mica, adica de subzistenta."Cum avem ... citeste toata stirea