Economistul UBB, Radu Nechita, a precizat ca marirea taxelor nu va aduce incasari mai mari.Acesta a comentat si situatia firmelor multinationale care raporteaza an de an ZERO profit, deci si la bugetul tarii noastre ajung ZERO lei.Totusi, cum e posibil acest lucru?"Nu este neaparat nevoie de "artificii" pentru a avea pierderi la cifra de afaceri mare: este suficient ca firma sa aiba cheltuieli mai mari decat incasarile. Mai mult de atat, este posibil ca o firma sa inregistreze un profit din ... citeste toata stirea