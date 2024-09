Economistii de la UBB au revizuit in jos prognozele privind economia tarii in acest an. Explicatii pentru performanta mai slaba a PIB-ului

Cele mai recente date ale evolutiei PIB publicate de Institutul National de Statistica sunt sub asteptarile analistilor, ceea ce prevesteste o crestere economica mai redusa pentru intregul an 2024 fata de cea preconizata la inceputul acestui an, spun economistii. Avand in vedere aceste evolutii, echipa de cercetare Romanian Economic Monitor de la UBB a revizuit prognoza pentru cresterea PIB-ului Romaniei in 2024, reducand-o de la nivelul de 3,0% estimat la inceputul anului la 1,8% care include ... citește toată știrea