Economistii UBB Cluj care monitorizeaza economia in pandemie: Ce sectoare au dus la crestere in 2021 si ce urmeaza in 2022?

Cresterea economica de 5,9% in anul 2021, anuntata recent de INS, reprezinta o revenire puternica dupa lovitura din primul an de pandemie, dar 2022 incepe sub spectrul amenintarilor si incertitudinilor. Urmeaza o "incetinire semnificativa a cresterii economice", precizeaza pentru Economedia.ro echipa Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, care deruleaza proiectul de cercetare COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor.Produsul Intern Brut estimat ... citeste toata stirea