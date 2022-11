Economistii UBB FSEGA din Cluj traseaza tabelul inflatiei in Romania si UE: In regiune, Ungaria e tara cu cele mai mari cresteri de preturi, iar Romania sta relativ bine. Inflatia e totusi peste media UE

Inflatia in Europa a ajuns la un nivel record al ultimelor doua decenii. In majoritatea tarilor UE inflatia este generata in primul rand de scumpirea produselor energetice, urmata de cea a alimentelor, inflatia ajungand si peste nivelul de 20% in cazul unor tari, precum tarile baltice sau Ungaria. Inflatia din Romania se afla peste media UE, dar, in randul tarilor din regiune, avem o inflatie relativ mai scazuta. subliniaza datele centralizate de echipa de economisti a Facultatii de Stiinte ... citeste toata stirea