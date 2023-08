Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta inceputul editiei de toamna a programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2023, potrivit unui comunicat. Aceasta este cea de-a doua sesiune de inscriere pentru persoane fizice, persoane juridice si UAT-uri.Bugetul alocat Programului Rabla Clasic, pentru aceasta etapa, este de 222 milioane lei, iar pentru Programul Rabla Plus, de 272 milioane lei.Programele se vor desfasura in limita ... citeste toata stirea