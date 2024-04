Efectele negative ale intrarii in Schengen: Jumatate din forta de munca asiatica din Romania ar putea pleca in Occident

Dupa ce Romania va intra in Schengen, o treime sau chiar jumatate din forta de munca asiatica prezenta in Romania ar putea pleca in Occident, unde salariile sunt mult mai mari, a declarat la ZF Life Paula Rusu, managing partner la Today Workforce, potrivit Mediafax."Schengenul va fi un moment interesant. Multe dintre estimarile celor care lucreaza in piata de resurse umane arata ca 30-50% din forta de munca asiatica va pleca", a declarat Paula Rus, Managing Partner, TODAY WORKFORCE, in cadrul ... citește toată știrea